شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 10-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر الذهب تداولات سلبية إضافية ليصل إلى دعم القناة الصاعدة، بانتظار الارتداد صعوداً لبدء موجة صاعدة جديدة واستئناف المسار الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1928.60، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق 1872.50، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيدفع السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض وبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1875.00 والمقاومة 1910.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد