شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 10-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يهاجم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مستوى 1.4095 بقوة ويحاول تأكيد كسره، مما يشير إلى أن السعر في طريقه لإجراء تصحيح هابط للموجة الصاعدة التي بدأت من مناطق 1.3670، بانتظار الحصول على كسر مؤكد للدعم المذكور لتأكيد التوجه نحو الأهداف التصحيحية التي تبدأ عند 1.4030 ثم 1.3960.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن التداول فوق 1.4095 مجدداً سيوقف الضغط السلبي الحالي ويدفع السعر للاستمرار بالتذبذب داخل النطاق الجانبي الموضح بالصورة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4030 والمقاومة 1.4200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي