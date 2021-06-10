شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 10-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج اليورو مقابل الدولار كسراً أولياً لمستوى 1.2175 ويحاول الثبات دونه، ليقدّم إشارات على التوجه لتفعيل السيناريو السلبي خلال الجلسات القادمة، لكننا بحاجة للحصول على إغلاق يومي دون المستوى المذكور لتأكيد استمرار الانخفاض نحو 1.2064 كهدف سلبي أول.

لذلك، سنستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر كسر الدعم المذكور أو اختراق المقاومة 1.2200 لتحديد الاتجاه التالي بشكل أدق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2090 والمقاومة 1.2250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي