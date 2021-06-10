شكرا لقرائتكم خبر عن "مصرف الإنماء" يُحدد مواعيد طرح الصكوك الإضافية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن مصرف الإنماء عن بدء إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي، على أن يتم تحديد عدد الصكوك المصدرة وقيمتها وفقاً لظروف السوق.

وأفاد المصرف، في بيان لسوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الطرح سيبدأ اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 10 يونيو الجاري، وينتهي في 8 يوليو المُقبل، علماً بأن الحد الأدني للاكتتاب مليون ريال.

ويستهدف المصرف من عملية الاكتتاب مستثمرين ذوي خبرة حسب التعريف الوارد في المادة التاسعة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وكان البنك قد أعلن، أمس الأربعاء، عن قيامه بتعيين شركة الإنماء للاستثمار وشركة جي بي مورجان العربية السعودية كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين مشتركين لسجل الاكتتاب للطرح الخاص المحتمل.

ويستهدف المصرف من الإصدار المحتمل تقوية القاعدة الرأسمالية للمصرف وفقاً لإطار اتفاقية بازل 3.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف حقق صافي أرباح بلغ 642 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل صافي أرباح بلغ 370 مليون ريال في الربع الأول من ا مليون لعام 2020.

وأرجع المصرف ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 27.7% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، ودخل الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.