شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الدرع العربي" تعتمد زيادة رأس المال بأسهم مجانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية، بواقع سهم واحد مقابل كل 3 أسهم.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن رأس المال سيرتفع بنسبة 33.33% من 300 مليون ريال إلى 400 مليون ريال، بمنح سهم واحد مقابل كل 3 أسهم.

وقالت الشركة، في بيان سابق، إن زيادة رأس المال تهدف إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمالها خلال الأعوام القادمة والمحافظة على الملاءة المالية، وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ووافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن الفترة المالية 31 ديسمبر 2020.

وفي بيان مُنفصل، أعلنت "تداول" عن احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 25.45 ريال لهذا اليوم الخميس الموافق 10 يونيو، وإلغاء الأوامر القائمة.

يُشار إلى أن الشركة حققت صافي أرباح في الربع الأول من العام الجاري، بلغ 15.34 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 8.76 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

كما تجدر الإشارة إلى أن أرباح الدرع العربي ارتفعت بنسبة 157.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، إلى 43.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 16.9 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 38% ويقابلها انخفاض في صافي الاقساط المكتسبة بنسبة 16% وانخفاض في دخل العمولات المكتسبة بنسبة 15% وارتفاع في تكاليف الاكتتاب الإخرى بنسبة 69% وارتفاع في مصاريف العمليات والمصاريف الإدارية بنسبة 40% وانخفاض في دخل الاستثمارات بنسبة 22%.