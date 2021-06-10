شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "كيمانول" تعتمد نتائج أعمالها عن عام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدقت الجمعية العمومية لشركة كيمائيات الميثانول، بجلستها المُنعقدة أمس الأربعاء، على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الجمعية أبرأت ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

هذا وقررت الجمعية تعيين شركة إرنست و يونغ (E&Y ) وشركائهم كمراجع حسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021 والربع الأول من العام المالي 2022 وتحديد أتعابه.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 29.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 28.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى تحسن الأداء التشغيلي لمعظم مصانع الشركة والذي أدى إلى زيادة الكميات المباعة بنسبة 22.5% بالاضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع.