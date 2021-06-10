شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تجمع 6 مليارات دولار من إصدار صكوك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت وثيقة أن شركة أرامكو السعودية جمعت 6 مليارات دولار أخرى لتساعدها في تمويل توزيعات نقدية ضخمة مع عودتها لأسواق الدين العالمية بأول إصداراتها من الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي.

وإصدار الدين سيساعد في تمويل التزام أرامكو بتوزيعات قدرها 75 مليار دولار ستذهب في معظمها للحكومة، يتألف من شرائح لأجل 3 و5 و10 سنوات، بحسب وكالة رويترز.

وعرضت "أرامكو" ثلاث شرائح من الصكوك المستحقة بآجال ثلاث وخمس وعشر سنوات.

وكان السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لسندات الثلاث سنوات، ونحو 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأوراق الخمس سنوات، ونحو 160 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة العشر سنوات.

يشار إلى أنه في مطلع الشهر الجاري، قامت شركة أرامكو السعودية بتعيين بنوك عالمية في سعيها لطرح أول صكوك إسلامية مقومة بالدولار.

وأكدت تقارير صحيفة صادرة مؤخرا، أن شركة "أرامكو" السعودية ثالث أكثر الشركات ربحية في العالم بعد آبل ومايكروسوفت، تدرس تمويل مدفوعات بمليارات الدولارات لمورديها، في أحدث سلسلة من التحركات من قبل عملاق النفط لتوليد السيولة.

يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، جمعت الشركة 8 مليارات دولار من السندات التقليدية بآجال استحقاق تتراوح بين 3 سنوات و50 سنة.

وارتفعت أرباح أرامكو السعودية في الربع الأول وسط انتعاش في أسواق النفط والغاز العالمية، على الرغم من أن التدفق النقدي الحر ظل منخفضاً للغاية لتغطية توزيعات أرباحها الفصلية البالغ قيمتها 18.75 مليار دولار.