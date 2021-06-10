شكرا لقرائتكم خبر عن الأول كابيتال: أداء الشركات المدرجة يدعم وصول مؤشر السوق السعودي لـ 11 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد علاء آل إبراهيم، رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال في الأول كابيتال، أن أسواق المال تشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين، مع توفر سيولة تتطلب التوظيف في قنوات ذات عوائد معقولة في ضوء انخفاض أسعار الفوائد عالمياً.

وأضاف أن ما أظهرته الشركات المدرجة من أداء يفوق أداء الشركات غير المدرجة، يفسر ارتفاع مستويات السيولة في سوق الأسهم السعودية، وغيره من الأسواق المالية، متوقعاً أن يدعم هذا الزخم من السيولة، مؤشر سوق السوق السعودية للوصول إلى مستوى 11 ألف نقطة، في ضوء العوامل الإيجابية، بحسب موقع قناة "العربية".

ونبه أن مكررات الربحية لا تعكس ما يمكن توقعه لنتائج الشركات خلال الأرباع المقبلة.

وأنهى المؤشر الرئيسي "تاسي" للسوق المالية السعودية "تداول" جلسة أمس الأربعاء مرتفعا 0.51% ليكسب 54.85 نقطة ويغلق عند 10790.24 نقطة بتداولات زادت على 16.4 مليار ريال.

وكانت أسهم شركات الدوائية، ومتطورة، وأيان، والخليج للتدريب، وباعظيم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات بتروكيم، والجوف، والشرقية للتنمية، وزجاج، وريدان فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 581.50 نقطة ليقفل عند مستوى 23357.41 نقطة، وبتداولات بلغت 68 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 580 ألف سهم تقاسمتها 1705 صفقات.