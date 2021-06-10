شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتراجع قبل قرارات المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي ، مع انتعاش مستويات العملة الأمريكية قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ،وتتراجع العملة الأوروبية قبل صدور قرارات المركزي الأوروبي فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية.

انخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.2153$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2179$،وسجل أعلى مستوى عند 1.2180$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، مبددا مكاسب بلغت نسبة 0.4% بسبب نشاط عمليات التصحيح بعد تسجيل أعلى مستوى فى أسبوع عند 1.2218$ .

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.1% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، عاكسا استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الانتعاش بفضل تكهنات أن تعزز بيانات التضخم فى الولايات المتحدة المقرر صدورها فى وقت لاحق اليوم ، من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتقليص برنامج شراء السندات فى وقت مبكر من العام المقبل.

يختتم البنك المركزي الأوروبي فى وقت لاحق اليوم ،اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لاقتصاد منطقة اليورو ، خاصة بعد التطورات الأخيرة لجائحة فيروس كورونا فى القارة العجوز ،وتسارع وتيرة التطعيم ضد العدوى ،وإعلان معظم الحكومات الأوروبية تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.

قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية يصدر بحلول الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ، وتتحدث كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.

من المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ المركزي الأوروبي على استقرار السياسة النقدية دون أي تغيير ،لكن من المنتظر أن يوفر الاجتماع أدلة قوية حول مستقبل وتيرة شراء السندات فى أوروبا.