الأسهم اليابانية ترتفع بآمال التعافي.. والسيارات تضغط في أوروبا

تراجعت الأسهم الأوروبية، الخميس إذ هبطت أسهم شركات الطاقة وصناعة السيارات، فيما يركز المستثمرون على اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي يعقد في وقت لاحق اليوم.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش، لينهي سلسلة مكاسب استمرت على مدى أربعة أيام.

وتراجعت أسهم منطقة اليورو 0.2 بالمئة قبيل صدور قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسات وتوقعاته بشأن النمو الاقتصادي والتضخم.

وتلقى المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني دفعة من قفزة 2.2 لسهم مجموعة بي.تي بعد أن قالت شركة ألتيس جروب الأمريكية إنها استحوذت على حصة 12.1 بالمئة في أكبر مشغل لخدمات الهاتف المحمول وخدمات النطاق العريض في بريطانيا.

الأسهم اليابانية

أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا، الخميس، إذ صعدت شركات الشحن بفضل احتمالات إعادة فتح المزيد من الاقتصادات، وتلقت شركات صناعة الأدوية الدعم بفعل تقارير عن دعم حكومي.

وصعد المؤشر نيكاي 0.34 بالمئة ليغلق عند 28958.56 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.02 بالمئة إلى 1956.73 نقطة.

وتلقت شركات الشحن الدعم من مؤشرات على فتح المزيد من الاقتصادات في ظل توزيع مطرد للقاحات، وقفز سهم نيبون يوسن 3.65 بالمئة ليتصدر الرابحين على المؤشر نيكاي.

وقال رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا خلال نقاش بين قادة الحزب الحاكم، الأربعاء إن اليابان تعتزم الانتهاء من تطعيم جميع مواطنيها الذين تقدموا للحصول على جرعات بحلول أكتوبر/ تشرين الأول - نوفمبر/ تشرين الثاني.

وهوى سهم إيساي 7.02 بالمئة بعد يومين من ارتفاعه بالحد الأقصى اليومي. ووافقت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع على عقار طورته الشركة وبيوجين لمرض الزهايمر. وفي الأسبوع، ربح السهم 30 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وزاد سهم تشوجاي للأدوية 1.04 بالمئة وارتفع سهم أونو للأدوية 1.5 بالمئة بفعل تقرير لوسائل إعلام ذكر أن الشركات ستتلقى دعما حكوميا لأبحاثها حول تطوير عقاقير مضادة لكوفيد-19.

وبلغ مؤشر تي.إس.إي للنقل الجوي أعلى مستوى في 15 شهرا قبل أن ينزل 0.49 بالمئة إذ باع المستثمرون الأسهم على المؤشر لجني الأرباح. (رويترز)