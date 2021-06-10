شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 10-6- 2021، أمام الجنيه المصرى في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة في مصر، حيث استقر سعر الدولار عند سعر 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف الريال السعودى عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، بينما انخفض سعر صرف اليورو مسجلا 18.97 جنيه للشراء، 19.12 جنيه للبيع، مقابل 18.98 للشراء، 19.13 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مسجلا 18.97 جنيه للشراء، 19.12 جنيه للبيع، مقابل 18.98 للشراء، 19.14 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى مسجلا 21.98 جنيه للشراء، 22.17 جنيه للبيع، مقابل 22.07 جنيه للشراء، 22.26 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى مسجلا 49.08 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع.