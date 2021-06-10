شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنخفض بفعل ارتفاع الدولار والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 11 ثانية - 10:34 صباحًا, 10 يونيو 2021 م
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تراجعت أسعار الذهب اليوم بفعل ارتفاع الدولار ، وذلك قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي وبيانات للتضخم الأمريكي تصدر في وقت لاحق من اليوم.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1883.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1888.20 دولار للأوقية.