أسعار الذهب تنخفض بفعل ارتفاع الدولار

المناطق - الرياض

تراجعت أسعار الذهب اليوم بفعل ارتفاع الدولار ، وذلك قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي وبيانات للتضخم الأمريكي تصدر في وقت لاحق من اليوم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1883.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1888.20 دولار للأوقية.