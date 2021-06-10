شكرا لقرائتكم خبر عن 14.27% ارتفاع في أعداد حاويات المسافنة بموانىء المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت موانئ المملكة خلال شهر مايو 2021م، ارتفاعاً في إجمالي أعداد حاويات المسافنة، بنسبة زيادة بلغت 14.27%، بواقع أكثر من 242 ألف حاوية قياسية، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات المناولة 592 ألف حاوية قياسية، وبلغ أطنان البضائع المناولة 24 مليون طن.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد شهدت أعداد السفن القادمة لموانئ السعودية ارتفاعاً خلال الشهر المنصرم بنسبة زيادة 7.25% بواقع 1,021 سفينة، وتسجيل ارتفاعاً لافتاً في إجمالي أعداد الركاب بنسبة زيادة 354%، بواقع 44 ألف راكب.

كما سجلت موانئ السعودية ارتفاعاً آخراً في أعداد السيارات بنسبة زيادة 6.20%، بواقع أكثر من 63 ألف سيارة، وبلغ إجمالي أعداد المواشي أكثر من 163 ألف رأس من الماشية الحية، فيما بلغ إجمالي المواد الغذائية أكثر من 2 مليون طن.

وتأتي هذه الزيادة مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي، والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي.

كما تأتي في ظل الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.