شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان يصدر مرسومين بفض انعقاد «الاستشاري» وتنظيم نادي الشارقة للصقارين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بفض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بعد إنتهاء الجلسة المقررة للمجلس الخميس 17 يونيو 2021.

كما أصدر سموه مرسوماً أميريا بتنظيم نادي الشارقة للصقارين في المنطقة الوسطى بالإمارة.

وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مرسوماً أميرياً يستبدل بموجبه العضو بمجلس التخطيط العمراني في الإمارة يوسف صالح السويجي بالمهندس يوسف خميس محمد العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.