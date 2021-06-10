شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأدنى لها في أربعة أسابيع أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى لها منذ 14 من أيار/مايو أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:33 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى مستويات 1.2180 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2173، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2185، بينما حقق الأدنى له عند 1.2171.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا للكشف عن القراءة المعدلة موسمياً للميزان التجاري والتي قد تظهر اتساع الفائض إلي ما قيمته 15.7 مليار يورو مقابل 14.3 مليار يورو في آذار/مارس الماضي، بينما قد تعكس القراءة الغير معدلة موسمياً للحساب الجاري تقلص الفائض إلي ما قيمته 20.1 مليار يورو مقابل 30.2 مليار يورو، وسط التوقعات بتباطؤ نمو الصادرات إلى 0.5% مقابل 1.2% وتراجع الواردات 0.7% مقابل ارتفاع 6.5% في آذار/مارس.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 0.8% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر نيسان/أبريل ومقابل 1.3% في آذار/مارس، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس قيام البنك الدولي برفع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 5.6% مقارنة بتوقعاته السابقة في كانون الثاني/يناير الماضي باتساع اقتصادي عالمي 4% في 2021.