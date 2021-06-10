"الدار" تنال الموافقة لتمديد مهلة عرض استحواذها على "سوديك"

حصلت شركة "الدار العقارية" على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر لتمديد مهلة تقديم عرض عطاء إلزامي للاستحواذ على ما لايقل عن 51% من رأس المال القائم لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" من خلال ائتلاف تقوده الدار وتملك غالبيته.

وأوضحت الشركة في افصاح على موقوع سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن الهيئة منحتها مهلة إضافية مدتها 30 يوم عمل تبدأ اعتبارا من التاريخ الأصلي لانتهاء فترة السماح الأولية، وهو 14 يونيو 2021، وذلك بما يتيح لها إتمام عملية العناية الواجبة وكافة الإجراءات ذات الصلة.

وأشارت إلى أن عرض الدار للاستحواذ على حصة الأغلبية في "سوديك" مشروط بنتائج عملية العناية الواجبة، إضافة إلى الحصول على الموافقات التنظيمية المعمول بها وشروط أخرى.