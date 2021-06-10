شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الخميس عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ونظيره الاقتصاد الاسترالي ومع التطلع إلى قرارات وتوجهات البنك المركزي الأوروبي وبيانات التضخم للولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.7% مقابل 0.9% في نيسان/أبريل الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 4.9% مقابل 3.8%، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 4.5%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة معهد ملبورن لتوقعات المستهلكين للتضخم والتي أظهرت تسارع النمو إلى 4.4% مقابل 3.5% في أيار/مايو الماضي، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والكشف عن بيان السياسة النقدية وسط التوقعات بالبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها مع المضي قدماً في البرنامج الطارئ لشراء السندات (PEPP) بقيمة 1.85 تريليون يورو.

كما يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.8% في نيسان/أبريل، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.9%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 4.7% مقابل 4.2%، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 3.4% مقابل 3.0%.

بخلاف ذلك، تابعنا التقرير التي تطرقت لاتفاق وزير التجارة الصينية والأمريكية على دفع العلاقات التجارية والاستثمار للأمام في أول اتصال لهما منذ بدء توالي الرئيس الأمريكي جو بادين زمام أمور البيت الأبيض، وأن إدارة بايدن ألغت الحظر الذي فرض في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على تطبيق تيك توك وتطبيق ووي تشات، وأن يتم مراجعة تطبيقات البرمجيات من الخصوم الأجانب واتخاذ إجراءات ضد التي تشكل تهديد أمني.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي قيام البنك الدولي برفع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 5.6% مقارنة بتوقعاته السابقة في كانون الثاني/يناير الماضي باتساع اقتصادي عالمي 4% في 2021، ونود الإشارة، لكون البنك الدولي حذر في بيان صحفي آنذاك من أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيكون أقل 2% تقريباً من توقعاته السابقة قبل جائحة كورونا.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 02:52 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 173.67 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,744,408 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الثلاثاء الماضي، قرابة 2,093 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.18% ليربح 3.46 نقطة ويصل إلى المستوى 1,960.60، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.42% ليربح هو الأخر 121.90 نقطة ويصل إلى المستوى 28,982.70.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.00% ليربح 52.51 نقطة ويصل إلى المستوى 5,288.96، كما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.66% ليربح هو الأخر 23.63 نقطة ويصل إلى المستوى 3,615.03.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.41% ليربح 117.06 نقطة ويصل إلى المستوى 28,859.69، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.49% ليربح هو الأخر 15.88 نقطة ويصل إلى المستوى 3,232.06.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.25% ليخسر 31.88 نقطة ويصل إلى المستوى 12,534.62، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.31% ليربح 22.70 نقطة ويصل إلى المستوى 7,292.90.