شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحصل على إشارات سلبية جديدة – تحليل - 10-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس ليقترب من هدفنا المنتظر عند 0.8900، ويعود للتذبذب حول مقاومة القناة اللحظية الهابطة، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بالضغط سلباً على السعر، بينما يقدّم مؤشر ستوكاستيك إشارات سلبية جديدة.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستمرار الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، مع التذكير بأن الثبات دون 0.9030 مهم لاستمرار الانخفاض المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8910 والمقاومة 0.9000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط