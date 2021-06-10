شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يواجه ضغط سلبي مؤقت – تحليل - 10-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقّف انخفاض سعر عقود خام برنت يوم أمس عند دعم القناة الصاعدة، ليبدأ السعر محاولات بناء موجة صاعدة جديدة، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، إلى جانب المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، بانتظار استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 74.70.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 71.50 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لبدء تصحيح هابط يستهدف مناطق 70.90 ثم 69.70 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.50 والمقاومة 73.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد