شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يختبر دعم القناة – تحليل - 10-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر النفط بسلبية ملحوظة يوم أمس ليستقر عند دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بالتزامن مع وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 72.20.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الانتباه إلى أن كسر 69.25 سيضغط على السعر لمواصلة الانخفاض وزيارة مستوى 68.00 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 68.20 والمقاومة 71.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد