شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاول بإيجابية – تحليل - 10-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات إيجابية يوم أمس ليختبر حاجز 28.00، ويواجه مقاومة قوية هناك، ليظهر بعض الميل الهابط المؤقت، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 28.60.

اختراق 28.00 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف المنتظر، بينما يمثل الثبات فوق 27.30 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.40 والمقاومة 28.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد