شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض بهدوء – تحليل - 10-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب ميلاً هابطاً طفيفاً ليتحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يحاول اكتساب العزم الإيجابي، بانتظار الحصول على حافز يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 1928.60 كمحطة رئيسية تالية.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق دعم القناة الصاعدة، والذي يرتفع الآن إلى 1872.50، حيث إن كسره هذا المستوى سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1875.00 والمقاومة 1910.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد