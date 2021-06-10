شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يزحف نحو الأعلى – تحليل - 10-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي للارتفاع بعد الانخفاض المؤقت الذي شهده يوم أمس، ويزحف بشكل تدريجي نحو هدفنا الإيجابي المنتظر عند 1.2164، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.2080 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2060 والمقاومة 1.2190

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد