شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يستأنف الارتفاع – تحليل - 10-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية يوم أمس ليتخطى المتوسط المتحرك 50 ويستقر فوقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 111.05، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لتحقيق الارتفاع المطلوب.

نذكر بأن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 109.22.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.00 والمقاومة 110.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد