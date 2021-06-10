شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني تحت الضغط السلبي – تحليل - 10-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات يوم أمس بسلبية ملحوظة ليقترب من دعم النطاق الجانبي عند 1.4095، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات إيجابية واضحة قد تدفع السعر للتعافي خلال الجلسات القادمة، ليبقى السعر محصوراً داخل النطاق الجانبي الذي يتواجد مستوى مقاومته عند 1.4238.

نذكر بأن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر لتحقيق أهداف تصحيحية هابطة تبدأ عند 1.4030 ثم 1.3960، بينما يمثل اختراق المقاومة مفتاح استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.4375.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4030 والمقاومة 1.4200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي