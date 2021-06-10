شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يضغط على الدعم – تحليل - 10-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج اليورو مقابل الدولار بالضغط على الدعم المحوري 1.2175 في محاولة لكسره، بانتظار تأكيد الكسر لتفعيل السيناريو السلبي الذي يستهدف مستوى 1.2064 كمحطة رئيسية تالية، لنستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر كسر الدعم المذكور أو اختراق المقاومة 1.2200.

نشير إلى أن اختراق المقاومة المذكورة سيقود السعر لاستئناف الموجة الرئيسية الصاعدة التي يتواجد هدفها التالي عند 1.2300.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2090 والمقاومة 1.2250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي