شكرا لقرائتكم خبر عن نمو أسعار المنتجين في اليابان يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.7% مقابل 0.9% والتي عدلت من نمو 0.7% في القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية أعلى من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.5%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تسارع وتيرة النمو إلى 4.9% مقابل 4.5% والتي عدلت من نمو 3.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل، لتعد بذلك القراءة الحالية متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 4.5%.