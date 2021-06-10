شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 10-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) لليوم الثالث على التوالي، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.51% بما يعادل 54.85 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لاستمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وأمام ذلك تتحرك مؤشرات القوة النسبية بشكل عرضي في محاولة لتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بها، وهو ما يقوي الجبهة الإيجابية للمؤشر.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة الرئيسي والنفسي 11,000، طيلة ثبات مستوى الدعم 10,540.17.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,500.00 ومستوى المقاومة 10,900.00.