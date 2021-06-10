شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 10-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم تبوك الزراعية (6040) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بعدما تراجع السهم بجلستيه السابقتين في محاولة منه لجني أرباحه واكتساب زخماً إيجابياً وأيضاً لتصريف تشبعه الشرائي خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.55% بما يعادل 1.05 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 37.60، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 46.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.60 ومستوى المقاومة 46.45.