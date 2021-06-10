شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي يتراجع بمحاذاة خط ميل صاعد – تحليل صباحي – 10-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم النقل الجماعي (4040) في آخر جلساته، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.49% ليخسر السهم نحو 40 هللة، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى القصير، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 25.30، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 29.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.95 ومستوى المقاومة 28.00.