شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 10-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم زين السعودية (7030) في آخر جلساته، وذلك بضغط سلبي متواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.55% بما يعادل -0.08 نقطة، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، كآخر محاولة له لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 14.16، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 15.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.40 ومستوى المقاومة 15.06.