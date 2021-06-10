شكرا لقرائتكم خبر عن أيان يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 10-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أيان (2140) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 7.12% بما يعادل 1.19 نقطة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 26.04، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 30.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.04 ومستوى المقاومة 30.00.