شكرا لقرائتكم خبر عن اليمامة للحديد يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 10-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم اليمامة للحديد (1304) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.33% بما يعادل 60 هللة، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 44.40، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 50.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 43.45 ومستوى المقاومة 50.00.