شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة القابضة في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 10-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة المملكة القابضة (4280) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.35% ليخسر السهم نحو 14 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 9.90، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 10.88.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.90 ومستوى المقاومة 10.88.