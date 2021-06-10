شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الاستثمار والتمويل يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 10-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود مؤشر الاستثمار والتمويل (TDFI) الارتفاع في آخر جلساته، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق المؤشر مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.08% بما يعادل 239.00 نقطة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة الرئيسي 8,500.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,500 ومستوى المقاومة 8,500.