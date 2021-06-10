الاقتصاد

التعاونية يرتفع من جديد – تحليل صباحي – 10-06-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم التعاونية (8010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تأثر السهم بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.12% ليكسب السهم نحو 10 هللة.

 

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الفرعية 85.60، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 90.50.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 81.70 ومستوى المقاومة 87.00.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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