شكرا لقرائتكم خبر عن التعاونية يرتفع من جديد – تحليل صباحي – 10-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم التعاونية (8010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تأثر السهم بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.12% ليكسب السهم نحو 10 هللة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الفرعية 85.60، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 90.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 81.70 ومستوى المقاومة 87.00.