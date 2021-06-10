شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تطوير مصانع راكتا للورق بـ250 مليون جنيه فى 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الخطوات التنفيذية لتطوير مصانع العامة للورق بالإسكندرية راكتا، بعد تسليم تقرير المكتب الاستشارى الهندى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التى خصصت مبدئيا 250 مليون جنيه للتطوير.. تعرف على تفاصيل التطوير فى 7 معلومات.

1- العامة لصناعة الورق (راكتا) هى شركة عامة مدرجة فى البورصة المصرية منذ نوفمبر 1994. وتم تأسيسها فى يناير 1958.

2- تم الانتهاء من تقديم دراسة الجدوى الخاصة بمصانع راكتا من مكتب استشارى هندى.

3- سيتم عمل مناقصة عالمية للشركات الراغبة فى التطوير

4- خصصت القابضة الكيماوية 250 مليون جنيه، لأعمال التطوير .

5- سيتم إنشاء 3 خطوط إنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية للشركة ل700 طن في اليوم.

6 - لأول مرة سيتم تصنيع الورق من جريد النخيل والمخلفات الزراعية.

7- سيتم إنشاء مصنع جديد، لزيادة التصدير مع الاستفادة من كافة الأصول.