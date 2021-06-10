شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 10-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاربعاء، حيث سجل ارتفاع بلغ 6874 نقطة، الا انه اغلق عند مستوى 6848 نقطة، ملامسا بذلك الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" وهو ما يشكل مقاومة قد ترسل المؤشر لاسفل لمستوى الدعم 6700 نقطة كمستوى اول ثم 6500 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6900 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,837 بينما مستوى المقاومة هو 6,866 نقطة