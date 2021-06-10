شكرا لقرائتكم خبر عن "جيم ستوب" تسجل خسائر فصلية لكن إيراداتها تقفز 25% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "جيم ستوب" لألعاب الفيديو عن نتائج أعمالها الفصلية اليوم الأربعاء وشملت تسجيل خسائر فصلية، لكن إيراداتها ارتفعت بنسبة 25%.



وأفادت "جيم ستوب" الأمريكية أنها سجلت صافي خسائر فصلية قدرها 66.8 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في الأول من مايو/أيار مقارنة بخسارة قدرها 165.7 مليون دولار في نفس الفترة قبل عام.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، سجلت "جيم ستوب" خسائر قدرها 45 سنتا في الربع المالي المنتهي في مايو/أيار مقارنة بتوقعات أشارت إلى تسجيل خسائر قدرها 84 سنتا لكل سهم.



وحققت الشركة إيرادات قدرها 1.276 مليار دولار مقارنة بنحو 1.02 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي فيما توقع محللون تحقيق إيرادات عند 1.16 مليار دولار.



وفي ذات السياق، كشفت "جيم ستوب" عن قرارها بتعيين "ماط فورلونج" مديرا تنفيذيا جديدا للشركة و"مايك ريكوبيرو" مديرا ماليا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "جيم ستوب" خلال يوم الأربعاء بنسبة 0.8% وأغلق عند 302.5 دولار.