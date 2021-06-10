شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) يقترب من دعم هام -تحليل صباحي- 10-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة اخرى ليغلق عند مستوى 1.684 ريال، مقتربا بذلك من مستوى الدعم الهام عند 1.65 ريال، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى 1.65 ريال، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 1.50 ريال، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الايام القادمة.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.65 وبين مستوى المقاومة هو 1.70 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط