شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) يغلق عند ادنى مستوى له خلال الجلسة -تحليل صباحي- 10-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاربعاء عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو 3.14 ريال، وذلك بعدما استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 3.191 ريال، والذي يقابل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما قد يدفع بالسهم لاسفل لمستوى الدعم 3.05 ريال كمستوى اول ثم 3 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3.20 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.12 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.16 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط