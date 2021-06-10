شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة للرعاية الطبية (MCGS) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 10-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع وتراجع ليغلق امس الاربعاء منخفضا عند مستوى 9.025 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته للحد العلوي من القناة الهابطة متوسطة الأجل، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم 8.80 ريال، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 9.40 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8.97 ريال وبين مستوى المقاومة هو 9.08 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط