شكرا لقرائتكم خبر عن أرزان (ARZAN) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 10-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 137 فلس، بالتزامن مع ظهور اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يعكس امكانية ان يشهد السهم عمليات جني ارباح في الاجل القصير قد تصل الى 128 فلس كمستوى اول ثم 110 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 145 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 134 وبين مستوى المقاومة هو 139 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط