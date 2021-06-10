شكرا لقرائتكم خبر عن أسيكو (ACICO) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 10-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الارباح والتي بداها منذ نهاية الاسبوع الماضي، حيث اغلق امس الاربعاء منخفضا عند مستوى 117 فلس، في ظل ظهور اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما نتوقع معه استمرار عمليات جني الارباح للوصول لمستوى الدعم 102 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 126 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 111 فلس وبين مستوى المقاومة هو 120 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط