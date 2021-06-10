شكرا لقرائتكم خبر عن أصول (OSOUL) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 10-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 85 فلس، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك فالانظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم الهام عند 79 فلس كمستوى اول في الاجل القصير، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 87 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 84.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 86.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط