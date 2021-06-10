شكرا لقرائتكم خبر عن التخصيص (KPPC) يتلقى دعما في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 10-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 56 فلس، وذلك بعدما لامس متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل دعما قد يدفع بالسهم لاعلى لمستوى المقاومة 59 فلس كمستوى اول ثم 65 فلس كمستوى ثان خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 54 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 55.4 وبين مستوى المقاومة هو 57.1 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد