شكرا لقرائتكم خبر عن الرابطة (KGL) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 10-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاربعاء بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 55 فلس، مصحوبا باستمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان ينخفض السهم مرة اخرى لاعادة اختبار مستوى الدعم 51 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 58 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 53.8 فلس وبين مستوى المقاومة هو 55.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط