شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة (WARBABANK) يتجاوز هدفه السعري الاول -تحليل صباحي- 10-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح السهم في تجاوز هدفه السعري الاول عند مستوى 251 فلس، والذي يشكل مستوى المقاومة السابق، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 253 فلس، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 258 فلس كمستوى اول ثم 264 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 250 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 251.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 255.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد