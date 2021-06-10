شكرا لقرائتكم خبر عن بورتلاند (PCEM) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 10-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف ليغلق عند مستوى 882 فلس امس الاربعاء، وذلك على خلفية ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، كما يقترب السهم حاليا من الحد العلوي للقناة الهابطة متوسطة الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل لمستوى الدعم 840 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 910 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 866 فلس وبين مستوى المقاومة هو 885 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط