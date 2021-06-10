شكرا لقرائتكم خبر عن استحداث وكالة الخدمات اللوجستية‬ يدعم تدفق رؤوس الأموال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس اللجنة اللوجستية سابقا بندر الجابري: إن استحداث وكالة باسم وكالة الخدمات اللوجستية‬ ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة النقل سيمكن القطاع من الوصول إلى مستهدفات الرؤية ويعزز تنظيم القطاعات المرتبطة بالقطاع اللوجستي لتكون منصة تخدم جميع القطاعات.

وأضاف أن الوكالة ضمان من دخول الأشخاص غير النظاميين خاصة أنهم يعيقون عمل النظاميين، مطالبا بتعزيز الشفافية.

وأكد رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية، راكان العطيشان، أن قرار ‏مجلس الوزراء‬ باستحداث وكالة باسم وكالة الخدمات اللوجستية‬، يعد قرارا تاريخيا في القطاع، مشيرا إلى أن القرار يسهم في تدفق رؤوس الأموال في القطاع اللوجستي، وبالتالي يرتفع حجم العوائد المالية بالمملكة.

وأضاف أن رؤية ٢٠٣٠ تهدف أن تكون المملكة مركزا لوجستيا عالميا، لذلك يجب أن تكون هناك خطة طويلة المدى لتوحيد الجهود حتى لا يحدث تضارب في الخطط وتعطل في التنمية، مشيرا إلى أنه إذا تم توحيد الجهود والمرجعية سيتم الوصول إلى مستهدفات الرؤية بأن تكون مركزا لوجستيا عالميا.

وأشار العطيشان إلى أن المنطقة تشهد منافسة، لا سيما في الدول المجاورة للمملكة، لافتا إلى أن تنظيم القطاع تنتج عنه سهولة في الحصول على الخدمات.

وأوضح أن القرار يعد أحد أهم أهداف اللجنة الوطنية اللوجستية الرئيسية واللجنة بغرفة الشرقية.